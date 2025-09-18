Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

Белгород-Днестровский морской порт рассматривает возможность совместного инвестирования со странами-участницами Среднего коридора в строительство и управление терминалами в порту.

Об этом в интервью Report заявила генеральный директор предприятия Оксана Киктенко.

"Мы рассматриваем Азербайджан как важнейшее, ключевое звено в Среднем коридоре. Средний коридор невозможен без Азербайджана, Грузии и Казахстана - это звенья одной цепи. В Азербайджане мы видим большой потенциал и стратегическую роль в развитии этого направления. Учитывая существующие проблемы на Каспии, роль Азербайджана как логистической платформы становится особенно важной. Мы планируем принимать грузы, идущие из Азербайджана в Грузию, и рассматриваем возможности для активного сотрудничества", - подчеркнула гендиректор порта.

О. Киктенко заявила, что их цель - создать в порту современный паромный комплекс, который сможет закрыть все проблемные вопросы перемещения грузов по Среднему коридору в европейском направлении.

"Мы хотим учитывать потребности всех участников процесса и построить комплекс, который обеспечит быструю обработку и отправку грузов в конечные точки маршрута", - добавила она.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.