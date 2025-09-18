Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Инфраструктура
    • 18 сентября, 2025
    • 19:51
    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Белгород-Днестровский морской порт рассматривает возможность совместного инвестирования со странами-участницами Среднего коридора в строительство и управление терминалами в порту.

    Об этом в интервью Report заявила генеральный директор предприятия Оксана Киктенко.

    "Мы рассматриваем Азербайджан как важнейшее, ключевое звено в Среднем коридоре. Средний коридор невозможен без Азербайджана, Грузии и Казахстана - это звенья одной цепи. В Азербайджане мы видим большой потенциал и стратегическую роль в развитии этого направления. Учитывая существующие проблемы на Каспии, роль Азербайджана как логистической платформы становится особенно важной. Мы планируем принимать грузы, идущие из Азербайджана в Грузию, и рассматриваем возможности для активного сотрудничества", - подчеркнула гендиректор порта.

    О. Киктенко заявила, что их цель - создать в порту современный паромный комплекс, который сможет закрыть все проблемные вопросы перемещения грузов по Среднему коридору в европейском направлении.

    "Мы хотим учитывать потребности всех участников процесса и построить комплекс, который обеспечит быструю обработку и отправку грузов в конечные точки маршрута", - добавила она.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Белгород-Днестровский морской порт Оксана Киктенко инвестиции Средний коридор

    Последние новости

    19:55

    Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательства

    Бизнес
    19:53

    Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины

    В регионе
    19:51

    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Инфраструктура
    19:48

    В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

    В регионе
    19:42

    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Бизнес
    19:31

    Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

    В регионе
    19:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

    Формула 1
    19:13

    Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатов

    Происшествия
    19:13

    В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО-7

    Другие страны
    Лента новостей