На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы

На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы.

На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В настоящее время заторы наблюдаются на:

1. боковой улице проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;

2. улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

3. Баку-Сумгайытском шоссе, в направлении м/с "20 Января";

4. Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измира в направлении м/с "20 Января";

5. Тбилисском проспекте, от м/с "20 Января" в направлении центра;

6. проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга Азнефти;

7. проспекте Нефтчиляр, в направлении круга Азнефти;

8. проспекте Бабека, в направлении центра;

9. круге "20 Января".