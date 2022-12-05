На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
В настоящее время заторы наблюдаются на:
1. боковой улице проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;
2. улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;
3. Баку-Сумгайытском шоссе, в направлении м/с "20 Января";
4. Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измира в направлении м/с "20 Января";
5. Тбилисском проспекте, от м/с "20 Января" в направлении центра;
6. проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга Азнефти;
7. проспекте Нефтчиляр, в направлении круга Азнефти;
8. проспекте Бабека, в направлении центра;
9. круге "20 Января".