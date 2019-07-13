Стоит ли водить электромобиль? - ИССЛЕДОВАНИЕ

В XXI веке произошла очередная революция в автомобилестроении. С целью снижения вреда, наносимого экологии выхлопами транспортных средств, работающих на бензине, развитые страны приступили к производству гибридных автомобилей и электромобилей. Со временем страны мира проявили интерес к выпуску подобных автомобилей, начав агитировать их производство и использование. Составными частями этой агитационной политики было освобождение производителей гибридных автомобилей и электромобилей от налогов и пошлин, субсидирование, предоставление владельцам этих транспортных средств парковки и заправки либо бесплатно, либо по минимальной цене. В 2009 году число электромобилей во всем мире составляло менее 6 тысяч, но уже в 2018 году эта цифра достигла 5,6 миллионов.

Гибридный автомобиль - не электромобиль

Порой гибридные автомобили путают с электромобилями, хотя между ними есть существенные различия. Гибридные автомобили имеют 2 двигателя, работая как на бензине, так и на электричестве. А для приведения в движение электромобиля бензин не используется. В нижней части электромобилей имеются специальные батареи, за счет энергии которых и движется данное автотранспортное средство. Кроме того, в отличие от гибридных автомобилей, электромобили не имеют двигателя и коробки передач, соответственно не возникает необходимости заливать в них масло. Гибридные автомобили накапливают энергию при движении на бензине, в то время как электромобили нужно заряжать заблаговременно. Электромобили снабжены специальным табло, уведомляющим водителя о том, на сколько километров хватит оставшейся энергии.

3 из 100 реализуемых на мировом рынке автомобилей - электромобили

В 2018 году на мировом рынке было продано 2 миллиона электромобилей, что на 63% выше показателя 2017 года. Таким образом, доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей достигла 2,5%. Ожидается, что в 2019 году объем продаж составит 3 миллиона, а до 2024 года доля электромобилей на автомобильном рынке вырастет до 57%.

По продажам электромобилей во всем мире лидирует американская компания Tesla. Только в мае нынешнего года компанией было продано 11 300 электромобилей. Этот показатель в 2,6 раз превышает общий объем продаж таких гигантов автопрома, как Volkswagen AG, Audi, BMW, GeneralMotors и Nissan, за аналогичный период.

В течение года объем продаж Audi e-tronquattro, BMW i3, Jaguar I-Pace, Chevrolet Bolt EV и NissanLeaf, в целом, возросли на 39%, а продажи трех продуктов Tesla выросли на 73%. Растущий спрос на электромобили диктует необходимость увеличить объемы производства электромобилей, о чем уже задумались крупные автопроизводители. Так, немецкий концерн Volkswagen Group объявил о намерении продать в 2020 году 500 тысяч элетромобилей. По прогнозам компании, в 2019 году объемы продаж электромобилей достигнут 100 000, то есть возрастут в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В то же время Volkswagen готовится к выпуску электромобилей нового поколения. Первой моделью будет хеджбек ID.3, по своим размерам сопоставимый с "Гольфом". Электромобиль будет представлен на Франкфуртском автошоу в сентябре 2019 года, а его поставки планируется начать летом 2020 года. Mazda тоже готовится презентовать новую модель электромобиля.

Пробег до 400 км

Заряжать электромобили можно несколькими способами. Так, полная зарядка с мощностью до 3,3 кВт занимает 15 часов, а при помощи специального зарядного устройства мощностью до 43 кВт - 6-8 часов. Supercharger силой до 60 кВт заряжает в течение 20 минут. Supercharger заряжает батарею до 80%.

Пробег электромобиля при полной зарядке зависит от его модели, комплектации и года выпуска. У "Tesla - S 70kwh" он составит 386 км, у модели "Tesla - S 85kwh" с задним приводом - 427 км, у "Tesla - S85kwh" с полным приводом - 435 км, а у модели "Tesla - S85D Performance" - 407 км. Что касается "NissanLeaf", то электромобили 2011-2012 гг. выпуска при полной зарядке способны преодолеть 130-150 км, модели 2013-2015 гг. - 170-200 км, модели 2016-2017 гг. - 250-300 км, а модели 2018 года - 400 км.

Они есть и у нас

Пользователей гибридных автомобилей и электромобилей немало и в Азербайджане. В нескольких точках Баку - возле Центра Гейдара Алиева, на территории торгового центра “Парк Бульвар” и на территории площади Государственного флага предусмотрены специальные заправки для электромобилей. Кроме того, зарядка электромобилей возможна и в нескольких автозаправочных станциях SOCAR. Здесь эта услуга предоставляется бесплатно.

В Азербайджане действует несколько сервисов по ремонту гибридных автомобилей и электромобилей. По словам специалистов и водителей, найти запчасти и отремонтировать машину довольно легко, чего не скажешь о батареях, на которых работают электромобили. То есть ремонт батарей, ослабевающих с годами, пока в нашей стране невозможен.

Стоит отметить, что аккумулятор TeslaS состоит из литий-ионных цилиндрических отсеков модели 18650s. Батареи имеют собственный механизм регулирования температуры. Компания Tesla в своих лабораториях проверяет поток электроэнергии в разных решениях этих батарей, проводит аварийные тесты и иные испытания. После каждого такого испытания улучшается качество батарей для электромобиля. Срок их использования - 8-10 лет. В "NissanLeaf" - 48 батарей. При нормальной эксплуатации срок их службы составляет 15 лет. Обнаружив и заменив ослабевшие батареи, можно вновь увеличить заряд батареи до максимального.