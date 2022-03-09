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Стоимость услуг "Азерсу" в прошлом году выросла на 42 %

Стоимость услуг "Азерсу" в прошлом году выросла на 42 % В 2021 году стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых ОАО "Азерсу" потребителям, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 41,6%.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 17:44
Стоимость услуг Азерсу в прошлом году выросла на 42 %

В 2021 году стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых ОАО "Азерсу" потребителям, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 41,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

В документе также говорится, что в прошлом году потребителям было продано 290,4 млн кубометров питьевой воды, оказана услуга по сбросу сточных вод в объеме 183,7 кубических метров.

За отчетный период уровень сбора за услуги водоснабжения и канализации составил 92,8%, количество абонентов, которым оказана услуга, увеличилось на 4,6%.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu"yun göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ötən il 42 % artıb

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