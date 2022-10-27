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Стоимость проезда в новом экспресс-маршруте снизилась до 50 гяпиков

Стоимость проезда в новом экспресс-маршруте снизилась до 50 гяпиков Стоимость проезда на запущенном сегодня столичном экспресс-маршруте E1 составит 50 гяпиков, а не 60, как было объявлено ранее.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 16:20
Стоимость проезда в новом экспресс-маршруте снизилась до 50 гяпиков

Стоимость проезда на запущенном сегодня столичном экспресс-маршруте E1 составит 50 гяпиков, а не 60, как было объявлено ранее.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

На новой маршрутной линии автобусы будут отправляться от станции метро "Халглар достлугу" далее по проспекту Гара Гараева - станция метро "Короглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова - проспект Нефтчиляр - круг "Азнефть" - Бибиэйбат - Центр транспортного обмена "Локбатан".

Пассажирские перевозки по маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus. На начальном этапе в перевозках будут задействованы 10 автобусов. Они будут курсировать с 06:30 до 18:30. При этом автобусы будут останавливаться только на определенных остановках по маршруту движения.

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Версия на азербайджанском языке Yeni E1 ekspres marşrut xəttində gediş haqqı 10 qəpik azaldılıb

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