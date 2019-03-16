Стоимость проезда в бизнес-классе поезда Баку-Гянджа снижена на 50%

В целях обеспечить растущий в дни праздника Новруз спрос на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Гянджа-Баку, 20 марта 2019 года на один рейс в одном направлении дополнительно назначается скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа №704.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд отбудет из Баку в 09:45 и достигнет Гянджи в 14:00.

По случаю праздника Новруз с 17.03.2019 по 31.03.2019 АЖД снижают стоимость проезда в бизнес-классе поезда Баку-Гянджа-Баку с 50 до 25 манатов. Стоимость проезда на местах класса стандарт и первого класса останется без изменений.