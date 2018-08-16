 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стоимость проезда в автобусах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт, снижена до 60 гяпик

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Стоимость проезда в междугородних маршрутных автобусах, следующих из Баку в Сумгайыт (поселок Г.З.Тагиева), снижена до 60 гяпик.

    По сообщению Report, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова. 

    По ее словам, решением Тарифного совета от 30 июля 2018 года проезд в междугородних автобусах составлял 80 гяпик. После обращения министерства транспорта, связи и высоких технологий к компаниям, занимающимся междугородними пассажироперевозками, была достигнута соответствующая договоренность, согласно которой стоимость проезда была снижена до 60 гяпик. В случае требования водителями междугородних линейных автобусов большей платы за проезд, пассажиров просят обращаться на номер 1655 "Горячей линии" министерства. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi