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AZAL: Стоимость билетов в Нахчыван не изменилась, в Физули открываются регулярные рейсы

AZAL: Стоимость билетов в Нахчыван не изменилась, в Физули открываются регулярные рейсы 30 июня 2024 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL впервые в своей истории начнет регулярные рейсы в Карабах.
Инфраструктура
30 июня 2024 г. 22:31
AZAL: Стоимость билетов в Нахчыван не изменилась, в Физули открываются регулярные рейсы

30 июня 2024 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL впервые в своей истории начнет регулярные рейсы в Карабах.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Так, с 13 июля авиакомпания будет выполнять регулярные полеты из Баку в Физули и обратно.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Стоимость билета по маршруту в одну сторону составляет 78 манатов. В уену входит ручная кладь до 10 кг и багаж до 23 кг. Билеты скоро будут доступны на сайте AZAL.

Отметим, что согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, с учетом социальных аспектов маршрута Баку-Нахчыван-Баку, стоимость авиабилетов по этому направлению осталась неизменной для граждан Азербайджанской Республики, а для иностранных граждан будет определяться в соответствии с коммерческими условиями.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: Naxçıvana biletlərin qiyməti dəyişməyib, Füzuliyə müntəzəm reyslər açılır

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