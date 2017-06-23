Стоимость авиабилетов Buta Airways будет начинаться от 29 евро

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Окончательная минимальная стоимость по всем направлениям первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана – Buta Airways составит всего 29 евро в одну сторону. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL).

На первом этапе авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт "Внуково"), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Киев, Тбилиси и Тегеран. С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть Buta Airways пополнится такими городами, как Стамбул и Санкт-Петербург.

Первый рейс Buta Airways из Баку в Тбилиси состоится 1 сентября.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу "БЮДЖЕТ", не будут подлежать возврату и обмену. Авиабилеты по тарифу "СТАНДАРТ" можно будет обменять или вернуть с удержанием 50% от его стоимости.

Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет предлагать в качестве платных опций.

Провоз ручной клади габаритами до 110 см в трех измерениях и неограниченным весом составит 25 евро. За аналогичную сумму можно будет провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и габаритами до 158 см. При покупке багажного места предварительно на сайте или в кассе цена составит 20 евро.

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться бутерброды и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета за 7,90 евро. На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

В качестве дополнительных опций на рейсах Buta Airways будут предоставляться комфортные места в салоне самолета. Места с увеличенным пространством для ног в первом ряду и у аварийного выхода – 25 евро, приоритетные места во втором ряду – 15 евро. Зарегистрироваться на рейс можно будет онлайн на сайте и киосках самостоятельной регистрации бесплатно. Регистрация на стойках в аэропорту составит 3 евро.

На рейсах Buta Airways будет бесплатно распространяться одноименный бортовой журнал, который будет одинаково интересен как гражданам Азербайджана, так и гостям и транзитным пассажирам, путешествующим через Международный аэропорт Гейдар Алиев. Журнал расскажет об интересных и неизведанных местах в нашей стране и за рубежом, о национальной кухне и о том, как можно с пользой провести время в том или ином городе, куда выполняет рейсы авиакомпания.

В ближайшее время авиабилеты поступят в продажу на сайте, а также в кассах и официальных агентствах. Все оплаты будут производиться в местной валюте страны отправления по курсу Центрального банка на день оплаты.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.