Ставропольцы смогут отправиться из Минвод в Баку на экспресс-поезде

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Ессентуках члены общественного совета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа обсудили создание нового высокоскоростного железнодорожного сообщения. Поезд будет следовать по маршруту Минеральные Воды – Баку, передает Report.

Основная задача проекта – сократить у туристов время на поездку, подчеркнул советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, председатель общественного совета при министерстве по делам Северного Кавказа Анвар Гаджиев. Стоит отметить, что на автомобиле путь занимает до 10 и более часов.

По планам, скоростной поезд увеличит туристический поток. А таможенно-пограничный досмотр будет проводиться внутри железнодорожного транспорта. Республика Азербайджан также заинтересована в проекте.

Напомним, в апреле ставропольская делегация обсудила с представителями Азербайджана планы сотрудничества. Один из инвесторов республики заинтересован в создании теплиц на Ставрополье.