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    Старые здания в девяти микрорайонах Баку будут снесены

    Строительным компаниям рекомендуется принять участие в этом проекте

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку будет реализован новый строительный проект.

    Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с предпринимателями заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

    Он отметил, что разработана концепция  в связи со строительством новых зданий на месте 5, 7 и 9-этажных зданий во всех 9 микрорайонах Баку: "Жители этих зданий будут переселены в новые здания. Строительным компаниям рекомендуется принять участие в этом проекте".

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