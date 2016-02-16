Старые здания в девяти микрорайонах Баку будут снесены

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку будет реализован новый строительный проект.

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с предпринимателями заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Он отметил, что разработана концепция в связи со строительством новых зданий на месте 5, 7 и 9-этажных зданий во всех 9 микрорайонах Баку: "Жители этих зданий будут переселены в новые здания. Строительным компаниям рекомендуется принять участие в этом проекте".