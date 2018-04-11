Стартовало строительство железнодорожной линии в Габалу

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство железнодорожной линии в Габалинский район.

Об этом сообщил Report председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

"В то же время продолжаются проектные работы по прокладке железной дороги в Гусарский район", - сказал он.

По словам Гурбанова, ведутся работы по строительству новой железнодорожной линии, по которой будут курсировать электрички в пригороды Баку:

"Электрички будут следовать со стороны кафе "Наргиля" в поселок Маштага, на территорию под названием Баглар, станцию Албалыг, а также в поселок Зиря".