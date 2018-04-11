 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стартовало строительство железнодорожной линии в Габалу

    Поезда будут следовать со стороны кафе Наргиля в поселки Баку

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство железнодорожной линии в Габалинский район.

    Об этом сообщил Report председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

    "В то же время продолжаются проектные работы по прокладке железной дороги в Гусарский район", - сказал он.

    По словам Гурбанова, ведутся работы по строительству новой железнодорожной линии, по которой будут курсировать электрички в пригороды Баку: 

    "Электрички будут следовать со стороны кафе "Наргиля" в поселок Маштага, на территорию под названием Баглар, станцию Албалыг, а также в поселок Зиря". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi