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Стартовали продажи льготного жилья в одном из районов Баку

Стартовали продажи льготного жилья в одном из районов Баку Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана начат процесс онлайн-продажи 815 льготных квартир во втором жилом комплексе Ясамальского района города Баку, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, внешняя кольцевая дорога
Инфраструктура
24 сентября 2022 г. 15:26
Стартовали продажи льготного жилья в одном из районов Баку

Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана начат процесс онлайн-продажи 815 льготных квартир во втором жилом комплексе Ясамальского района города Баку.

Как сообщает Report, на продажу выставлены 64 квартиры в здании №4, 53 квартиры - №5, 44 квартиры - №6, 44 квартиры - №9, 64 квартиры - №10, 54 квартиры - №11, 44 квартиры - №12, 21 квартира - №14, 44 квартиры - №17, 44 квартиры - №18, 41 квартира - №19, 8 квартир - №20, 44 квартиры - №21, 39 квартир - №22, 39 квартир - №23, 24 квартиры - №24, 72 квартиры - №25, 72 квартиры - №26.

Жилой комплекс расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, внешняя кольцевая дорога "6".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüzəştli mənzillərin satışına start verilib

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