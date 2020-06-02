Стандарты условий труда в АЖД будут повышены - ИНТЕРВЬЮ

Как происходит управление людскими ресурсами в ЗАО "Азербайджанские железные дороги"? Сколько сотрудников принимают на работу в течение года? Как проходит процесс приема на работу и как регулировалась работа сотрудников АЖД в период карантина? На вопросы Report ответил начальник Управления по человеческим ресурсам АЖД Турал Мамедов.

- Какая работа проводится в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по совершенствованию управления людскими ресурсами?

- В ЗАО "Азербайджанские железные дороги", как и в других сферах, проводятся реформы в области управления людскими ресурсами, осуществляется ряд прогрессивных мер по совершенствованию деятельности. Все эти меры служат улучшению условий труда и уровня жизни 18 000 железнодорожников. С целью более системной, справедливой и оперативной реализации управленческой деятельности с многотысячным персоналом, в первую очередь, было обеспечено наличие нормативных документов, регулирующих политику и стратегию в этой сфере, а также корпоративные отношения. Вслед за этим были разработаны положение, определяющее общие направления в области управления людскими ресурсами, и конкретные правила, регламентирующие такие функции, как планирование людских ресурсов, осуществление найма, перевод сотрудников на другую работу, определение гарантий по должностям и профессиям, развитие знаний и навыков сотрудников.

- Как в АЖД осуществляется процесс приема на работу?

- В целях прозрачности процесса найма, более удобного обращения кандидатов к вакансиям и отслеживания их статуса созданы личный кабинет, электронный тестовый центр и мобильная электронная тестовая система. Благодаря этой электронной системе тестирования, граждане, проживающие в Баку и прилегающих районах, а также в более отдаленных регионах республики, получили возможность участвовать в конкурсах по набору персонала, не приезжая в столицу. Обновлена организационная структура управления, составлено единое штатное расписание, разработана централизованная система отчетности с целью получения информации в области управления людскими ресурсами, анализа и прогнозирования отрасли.

С целью внедрения единой системы кадрового администрирования была разработана методология и проведено обучение сотрудников, задействованных в сфере управления людскими ресурсами. На последующем этапе была централизована и полностью интегрирована в структуру людских ресурсов функция начисления заработной платы, надбавок и удержаний с заработной платы, а также расчета налогов, оказавшая исключительно эффективное влияние на развитие отрасли, обеспечение оперативности, предотвращение негативных фактов.

В то же время был предпринят ряд мер по автоматизации всех процессов в сфере управления людскими ресурсами. Информация о структуре, штате и сотрудниках включена в систему, организован тренинг по использованию системы сотрудниками, работающими на предприятиях в сфере людских ресурсов. Полностью электронизированы подфункции, позволяющие провести анализ работы и определить степень удовлетворенности. В целях оценки результатов тренингов для проводников, нацеленных на повышение степени удовлетворенности клиентов, среди пассажиров проводится опрос посредством QR-кода. До конца текущего года планируется полная автоматизация всех основных и функциональных операций в области управления людскими ресурсами и осуществление всех этих операций посредством единого портала.

Для претворения в жизнь всех этих процессов, отвечающих новым веяниям, в первую очередь были проведены тестовые экзамены с целью определения знаний сотрудников, задействованных в сфере управления людскими ресурсами. По результатам этих экзаменов поэтапно были организованы тренинги по вопросам трудового законодательства, расчета заработной платы, приобщения к новым подходам в сфере управления людскими ресурсами. С учетом требований трудового законодательства была проведена аттестация на соответствие сотрудников занимаемым должностям. По результатам аттестации были проведены определенные кадровые реформы. В настоящее время функции администрирования кадров, управления людскими ресурсами, начисления заработных плат и расчет налогов с заработной платы осуществляют 205 сотрудников, работающих в сфере управления людскими ресурсами.

- Сколько человек было принято на работу в АЖД в минувшем и нынешнем году?

- В 2019 году были объявлены 1 171 вакансий, а в 2020 году - 341 вакансия, сформирована база из тысяч тестовых вопросов. По этим вакансиям в 2019 году обратились 18 316 человек, а за 4 месяца 2020 года - 5 503 человека. В 2019 году предварительный отбор по вакансиям прошли 3 838 человек, а в 2020 году - 1 802 человека. В целом, из 5 640 кандидатов, прошедших предварительный отбор, к тестовым экзаменам были допущены 4 281 кандидатов. 2 843 кандидата, успешно сдавших тестовые экзамены, приняли участие в собеседованиях. В результате на работу были приняты 1 250 человек, которые впоследствии прошли программу адаптации.

Наряду с этим, в целях развития знаний и навыков сотрудников, а также повышения производительности АЖД был создан Тренинговый центр, 7 284 сотрудника были привлечены к образовательным программам, приняв участие в отечественных и зарубежных тренингах, 583 студента прошли производственную практику.

Управление людскими ресурсами строит свою деятельность на основе требований законодательства и принятых внутриорганизационных правил по управлению человеческими ресурсами. В целях более эффективной организации работы и усовершенствования отношений между работником и работодателем Управление изучает возможности применения международного опыта. Следствием подобных исследований явилось проведение с 2019 года SHRM-тренингов для сотрудников АЖД, задействованных в сфере управления людскими ресурсами.

В настоящее время подобный сертификат имеют 2 наших сотрудника, в 2020 году было подтверждено участие на экзамене еще 5 человек.

- Насколько была повышена заработная плата сотрудников АЖД за последние годы?

- По сравнению с 2015 годом среднемесячная заработная плата по АЖД возросла на 240%, то есть в 2,4 раза. Так, в 2015 году средняя заработная плата составляла 270 манатов, а ныне - 649 манатов. Для сравнения отметим, что средняя зарплата по стране составляет 712 манатов. В марте нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на выдачу заработной платы сотрудникам были израсходованы дополнительные средства в размере 1,4 млн манатов, а по сравнению с февралем текущего года - 1,6 млн манатов. Основной причиной этого стали выплаты за сверхурочные часы работы, возникшие в результате непривлечения к работе в период карантина сотрудников старше 60 лет, женщин, имеющих малолетних детей, а также поочередной работы сотрудников, обусловленной режимом самоизоляции и необходимости придерживаться социальной дистанции.

Переход на электронный документооборот при поддержке электронной базы по структуре и штатам оказал благотворное влияние и на сферу управления людскими ресурсами. Применение электронного документооборота позволило сократить время и труд, затрачиваемые на подготовку и исполнение документов, повысить внутреннюю исполнительскую дисциплину, упростить механизм контроля за исполнением документов, а также способствовало более оперативному реагированию на обращения граждан и усовершенствовало делопроизводственную деятельность.

- Как регулировалась деятельность сотрудников АЖД в период карантина?

- Изучив сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, превентивные меры, внедряемые другими странами, а также рекомендации ВОЗ, в период карантина Врачебно-санитарная Служба и Управление людских ресурсов в полной мере ответственности осуществили все надлежащие работы по охране здоровья работников. В связи с введением карантина сотрудники регулярно информировались о принятых в стране и АЖД решениях и рекомендациях в целях выполнения требований карантина, в рамках принятых мер сотрудникам АЖД были розданы средства защиты и дезинфекции.

Кроме того, с целью обеспечения бесперебойной работы на надлежащих рабочих местах и предотвращения распространения вируса были составлены графики дежурств. В период карантина Управление людскими ресурсами, равно как и другие структурные подразделения, отдавали предпочтение дистанционному режиму работы, совещания проводились в режиме видео-конференции, активно принимало участие в реализации мер по охране здоровья и обеспечения безопасности сотрудников, руководствуясь указаниями, решениями и рекомендациями правительства и руководства АЖД.

Управление, успешно завершившее разработку внутренних нормативных документов в области управления людскими ресурсами в 2019 году, при политической воле и поддержке руководства АЖД, нацелено в 2020 году на автоматизацию процессов управления людскими ресурсами и дальнейшее повышение стандартов условий труда и совершенствование отношений с работниками в 2021 году.