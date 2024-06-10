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Станция "Товуз" вновь принимает поезда после реконструкции

Станция "Товуз" вновь принимает поезда после реконструкции Завершены ремонтно-восстановительные работы на станции "Товуз", расположенной на железнодорожном маршруте Баку-Агстафа-Баку.
Инфраструктура
10 июня 2024 г. 16:48
Станция Товуз вновь принимает поезда после реконструкции

Завершены ремонтно-восстановительные работы на станции "Товуз", расположенной на железнодорожном маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), с сегодняшнего дня станция вновь принимает пассажиров.

Отметим, что в связи с ремонтом станции курсирующие по указанному маршруту скорые поезда проезжали ее без остановки.

Информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, в приложении ADY Mobilе (www.ady.az/app) и в колл-центре 1822.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa qatarlarına Tovuzda dayanacaq verilməsi bərpa edilib

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