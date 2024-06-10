Станция "Товуз" вновь принимает поезда после реконструкции

Завершены ремонтно-восстановительные работы на станции "Товуз", расположенной на железнодорожном маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Завершены ремонтно-восстановительные работы на станции "Товуз", расположенной на железнодорожном маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), с сегодняшнего дня станция вновь принимает пассажиров.

Отметим, что в связи с ремонтом станции курсирующие по указанному маршруту скорые поезда проезжали ее без остановки.