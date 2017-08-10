Станция метро "Сахиль" закрывается

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Истек срок эксплуатации эскалаторов на открытой в 1967 году одной из первых 5 станций Бакинского метрополитена - "Сахиль", в связи с чем возникла необходимость заменить их новыми. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, поступившем из пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен".

В сообщении говорится, что 3 эскалатора типа ЛТ-3 на станции будут заменены на эскалаторы типа "Виктория" немецкой компании Thyssen Krupp Fahrtreppe. В связи с этим с 20 августа станция закроется для передвижения пассажиров, а поезда будут следовать без остановки до станции "Ичеришехер". Ремонтные работы планируется завершить до конца июня 2018 года.

"В период проведения капитального ремонта на станции метро "Сахиль" пассажирам рекомендуется пользоваться станциями "Ичеришехер" и "28 Мая", - сказано в сообщении.

На станции также предусмотрен капитальный ремонт, в рамках которого будет обновлено гранитно-мраморное покрытие, заменено не отвечающее современным требованиям устаревшее оборудование.

Необходимость закрытия станции "Сахиль" возникла в связи с тем, что здесь имеется только один выход.