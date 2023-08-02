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Сегодня станция метро "Кероглу" перейдет на усиленный режим работы

Сегодня станция метро "Кероглу" перейдет на усиленный режим работы В связи с предстоящим в Баку матчем футбольного клуба "Карабах" сегодня на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим работы.
Инфраструктура
2 августа 2023 г. 12:13
Сегодня станция метро Кероглу перейдет на усиленный режим работы

Сегодня на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим работы в связи с предстоящим матчем футбольного клуба "Карабах" .

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.

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Версия на азербайджанском языке “Koroğlu” metrostansiyasında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

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