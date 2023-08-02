Сегодня станция метро "Кероглу" перейдет на усиленный режим работы

Сегодня на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим работы в связи с предстоящим матчем футбольного клуба "Карабах" .
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.