Сегодня станция метро "Кероглу" перейдет на усиленный режим работы

В связи с предстоящим в Баку матчем футбольного клуба "Карабах" сегодня на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим работы.

Сегодня на станции "Кероглу" будет введен усиленный режим работы в связи с предстоящим матчем футбольного клуба "Карабах" .

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.