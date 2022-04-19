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Станция метро "Ходжасан" будет сдана в эксплуатацию до конца этого года

Станция метро "Ходжасан" будет сдана в эксплуатацию до конца этого года До конца 2022 года будет сдана в эксплуатацию наземная станция "Ходжасан" Фиолетовой линии Бакинского метрополитена.
Инфраструктура
19 апреля 2022 г. 13:09
Станция метро Ходжасан будет сдана в эксплуатацию до конца этого года

До конца 2022 года будет сдана в эксплуатацию наземная станция "Ходжасан" третьей (Фиолетовой) линии Бакинского метрополитена.

Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.

"19 апреля 2016 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие первой за период независимости и третьей по счету линии Бакинского метрополитена - "Фиолетовой линии".

На Фиолетовой линии были введены в эксплуатацию две станции ("Автовокзал" и "Мемар Аджеми"). В настоящее время линия включает в себя 3 станции", - заявили в Бакметрополитене.

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Версия на английском языке Azerbaijan to commission Khojasan metro station before end-year
Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonuna qədər metronun “Xocasən” stansiyası istifadəyə veriləcək

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