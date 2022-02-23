Станция метро "Ходжасан" будет готова до конца года

Строящаяся в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку одноименная станция метро должна быть готова до конца текущего года.

Строящаяся в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку одноименная станция метро должна быть готова до конца текущего года.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

Строительные работы на станции "Ходжасан" ведутся поэтапно, на первом этапе работы близятся к завершению. Работы не завершаются строительством объектов и станций метрополитена. Здесь должны быть установлены инженерно-технические устройства, оборудования и работа в этом направлении продолжается. Скорее всего, в текущем году мы завершим первый этап строительных работ и строительство станции "Ходжасан"", - отметил Х.Мамедов.