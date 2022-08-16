Метро "Гянджлик" в связи с игрой "Карабаха" перейдет на усиленный режим работы

10:59

В связи с международным матчем футбольного клуба “Карабах” в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА станция ”Гянджлик" Бакинского метрополитена завтра перейдет на усиленный режим работы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

В соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена в связи с массовыми мероприятиями, проводимыми на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, для обеспечения комфорта и безопасности зрителей, будет выделена дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурства.

Кроме того, меры предосторожности также будут предусмотрены на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 Мая".