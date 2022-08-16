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Метро "Гянджлик" в связи с игрой "Карабаха" перейдет на усиленный режим работы

Метро "Гянджлик" в связи с игрой "Карабаха" перейдет на усиленный режим работы 10:59
Инфраструктура
16 августа 2022 г. 11:35
Метро Гянджлик в связи с игрой Карабаха перейдет на усиленный режим работы

В связи с международным матчем футбольного клуба “Карабах” в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА станция ”Гянджлик" Бакинского метрополитена завтра перейдет на усиленный режим работы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

В соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена в связи с массовыми мероприятиями, проводимыми на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, для обеспечения комфорта и безопасности зрителей, будет выделена дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурства.

Кроме того, меры предосторожности также будут предусмотрены на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 Мая".

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metrostansiyası "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək

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