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Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы

Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы ЗАО ‘‘Бакинский метрополитен’’ внесет изменения в работу метрополитена в день матча между сборными Азербайджана и Австрии по футболу в рамках отборочного раунда ЧЕ-2024.
Инфраструктура
13 октября 2023 г. 15:59
Станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы

ЗАО ‘‘Бакинский метрополитен’’ внесет изменения в работу метрополитена в день матча между сборными Азербайджана и Австрии по футболу в рамках отборочного раунда ЧЕ-2024.

Об этом Report сообщили в ЗАО ‘‘Бакинский метрополитен’’.

Матч между сборными пройдет 16 октября в 20:00 по бакинскому времени на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В связи с этим будет введен усиленный режим работы на расположенной рядом с ареной станции ‘‘Гянджлик’’. Также, на станциях ‘‘28 Мая’’ и ‘‘Нариман Нариманов’’ будут внедрены резервные механизмы наблюдения.

Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров будет выделена дополнительная рабочая сила и составы.

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Версия на азербайджанском языке Metronun “Gənclik” stansiyasında iş rejimi gücləndiriləcək

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