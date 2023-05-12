Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы в связи с футбольным матчем

В связи с благотворительным матчем между азербайджанским футбольным клубом "Сабах" и турецким "Бешикташем", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 13 мая, в режим работы станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополит

В связи с благотворительным матчем между азербайджанским футбольным клубом "Сабах" и турецким "Бешикташем", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 13 мая, в режим работы станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на столичный метрополитен.

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на этом стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.

Напомним, что вырученные от встречи средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.