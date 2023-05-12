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Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы в связи с футбольным матчем 

Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы в связи с футбольным матчем  В связи с благотворительным матчем между азербайджанским футбольным клубом "Сабах" и турецким "Бешикташем", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 13 мая, в режим работы станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополит
Инфраструктура
12 мая 2023 г. 17:14
Станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы в связи с футбольным матчем 

В связи с благотворительным матчем между азербайджанским футбольным клубом "Сабах" и турецким "Бешикташем", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 13 мая, в режим работы станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на столичный метрополитен.

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на этом стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.

Напомним, что вырученные от встречи средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metrostansiyası "Sabah"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək

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