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Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы из-за матча "Карабаха"

Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы из-за матча "Карабаха" В связи с международным матчем футбольного клуба “Карабах” в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 3 августа, в режим работы станции метро “Гянджлик” ЗАО "Бакинский
Инфраструктура
2 августа 2022 г. 14:59
Станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы из-за матча Карабаха

В связи с международным матчем футбольного клуба “Карабах” в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 3 августа, в режим работы станции метро “Гянджлик” ЗАО "Бакинский метрополитен" внесут изменения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на этом стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства.

Кроме того, меры предосторожности также будут предусмотрены на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 Мая".

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metrostansiyası "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək

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