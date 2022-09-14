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Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха"

Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха" Завтра в связи с игрой футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, на станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена будет введен усиленный режим работы.
Инфраструктура
14 сентября 2022 г. 15:48
Станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы из-за игры Карабаха

Завтра в связи с игрой футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, на станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена будет введен усиленный режим работы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом метрополитена в связи с массовыми мероприятиями, проводимыми на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров будет выделена дополнительная рабочая сила по графику дежурства на станции.

Помимо регулирования комфортного и безопасного передвижения болельщиков, направляющихся на игру, которая стартует в 20:45, будут приняты меры предосторожности на станциях "Нариманов" и "28 мая".

В целом поезда будут двигаться в соответствии с введенным сегодня новым осенне-весенним графиком. С учетом интереса болельщиков после завершения встречи будет обеспечена безопасная и удобная перевозка пассажиров. При необходимости на линию выпустят резервные поезда.

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” metrostansiyası "Qarabağ"ın oyununa görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək

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