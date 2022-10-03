Станции "фиолетовой ветки" бакинского метро вернулись к обычному режиму работы

Станции "фиолетовой ветки" ЗАО "Бакинский метрополитен" вернулись к обычному режиму работы.

Станции "фиолетовой ветки" ЗАО "Бакинский метрополитен" вернулись к обычному режиму работы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы столичной подземки Бахтияр Мамедов.

Он напомнил, что в связи с началом работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал" "фиолетовой линии", с 6 сентября станции метро "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" закрывались на 30 минут раньше - в 23:30: "Первый этап этих работ завершен и поэтому станции метро вернулись к привычному режиму работы (до 00:00)".