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Станции "фиолетовой ветки" бакинского метро вернулись к обычному режиму работы

Станции "фиолетовой ветки" бакинского метро вернулись к обычному режиму работы Станции "фиолетовой ветки" ЗАО "Бакинский метрополитен" вернулись к обычному режиму работы.
Инфраструктура
3 октября 2022 г. 16:23
Станции фиолетовой ветки бакинского метро вернулись к обычному режиму работы

Станции "фиолетовой ветки" ЗАО "Бакинский метрополитен" вернулись к обычному режиму работы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы столичной подземки Бахтияр Мамедов.

Он напомнил, что в связи с началом работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал" "фиолетовой линии", с 6 сентября станции метро "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" закрывались на 30 минут раньше - в 23:30: "Первый этап этих работ завершен и поэтому станции метро вернулись к привычному режиму работы (до 00:00)".

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