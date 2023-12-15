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Станции бакинского метро будут работать 21 декабря с 04:00

Станции бакинского метро будут работать 21 декабря с 04:00 ЗАО "Бакинский метрополитен" 21 декабря внесет изменения в режим работы для обеспечения комфорта зрителей, желающих отправиться в город Ханкенди на матч между "Карабахом" и МОИК.
Инфраструктура
15 декабря 2023 г. 10:18
Станции бакинского метро будут работать 21 декабря с 04:00

ЗАО "Бакинский метрополитен" 21 декабря внесет изменения в режим работы для обеспечения комфорта футбольных болельщиков, желающих отправиться в город Ханкенди на матч между "Карабахом" и МОИК.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Согласно заявлению, в соответствии с запросом Министерства молодежи и спорта все станции "Бакинского метрополитена" начнут работу с 04:00 21 декабря.

Поезда будут курсировать по специальному графику, чтобы обеспечить доставку пассажиров к пунктам назначения. Бакинское метро в этот день будет работать в режиме буднего дня.

Матч между агдамким клубом "Карабах" и бакинским МОИК в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу пройдет 21 декабря в городе Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun stansiyaları dekabrın 21-də saat 04:00-da açılacaq

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