Станции Бакинского метро откроются на час раньше в первые дни конференции COP29

С 11 по 13 ноября, в первые три дня конференции COP29, станции Бакинского метрополитена откроют двери для пассажиров на час раньше - в 05:00 утра.

С 11 по 13 ноября, в первые три дня конференции COP29, станции Бакинского метрополитена откроют двери для пассажиров на час раньше - в 05:00 утра.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Гидаят Мамедов на брифинге, посвященном работе метро в праздничные дни и дни проведения COP29.

По его словам, решение принято после обращения Операционной компании COP29.

"В связи с проведением в Баку масштабного мероприятия столичное метро переходит на усиленный режим работы. Помимо традиционного графика дежурств сотрудников метрополитена, будет выделен дополнительный персонал, закрепленный за станциями и участками. Волонтеры Операционной компании COP29 будут работать посменно на 10 станциях метро. Их задача — сделать более удобным передвижение пассажиров к местам проведения COP29 и к другим значимым объектам, таким как исторические памятники, социально значимые места, центры досуга и т. д. Они также будут рассказывать о правилах пользования метро, способах оплаты проезда и пр.", - отметил Мамедов.

Заместитель председателя добавил, что несмотря на объявление в стране 11, 12 и 13 ноября нерабочими днями, график движения поездов в метро будет составлен как для обычных рабочих дней.