Стало известно название нового таможенно-пропускного пункта на азербайджано-грузинской границе

Стало известно название совместного таможенно-пропускного пункта, который будет построен на азербайджано-грузинской границе.

Об этом сказал Report начальник Главного управления контроля за таможенными постами Государственного таможенного комитета Шахин Алескеров.

По его словам, на рабочей встрече между представителями таможенных служб Азербайджана и Грузии в Тбилиси стороны обсудили проектирование нового совместного таможенно-пропускного пункта "Шелковый путь - Абрешумис Гза" на азербайджано-грузинской границе, а также организацию совместного таможенного контроля: "После подписания проекта "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах между Азербайджанской Республикой и Грузией" после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур достигнута договоренность о подготовке соответствующих правил с участием экспертов с обеих сторон для реализации необходимого механизма в соответствии с положениями соглашения".

По его словам, окончательный текст соглашения с учетом заключений и предложений соответствующих государственных органов был передан в министерство иностранных дел Азербайджана, откуда будет направлен противоположной стороне.

Алескеров отметил, что с противоположной стороной ведутся переговоры об использовании такого опыта в деятельности таможенных пунктов на границе с Грузией.