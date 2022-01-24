О нас
Report Georgia
Аудио новости

Почти 500 бизнесменов используют "Зеленый коридор" для импорта

Почти 500 бизнесменов используют "Зеленый коридор" для импорта В Азербайджане 266 субъектов предпринимательства используют систему пропуска "Зеленый коридор" для экспортных операций.
Инфраструктура
24 января 2022 г. 13:47
Почти 500 бизнесменов используют Зеленый коридор для импорта

В Азербайджане 266 субъектов предпринимательства используют систему пропуска "Зеленый коридор" для экспортных операций.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по работе с участниками внешней торговли Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Государственного таможенного комитета Махмуд Нуриев.

По его словам, импортные операции через "Зеленый коридор" осуществляет 491 субъект предпринимательства.

Система пропуска “Зеленый коридор”, применяемая с февраля 2019 года, предназначена для повышения экспортного потенциала нашей страны, упрощения, быстрой и прозрачной торговли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Yaşıl dəhliz"dən istifadə edən sahibkarlıq subyektlərinin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
ФотоВосстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
17 января 2022 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi