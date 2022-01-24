Почти 500 бизнесменов используют "Зеленый коридор" для импорта

В Азербайджане 266 субъектов предпринимательства используют систему пропуска "Зеленый коридор" для экспортных операций.

В Азербайджане 266 субъектов предпринимательства используют систему пропуска "Зеленый коридор" для экспортных операций.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по работе с участниками внешней торговли Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Государственного таможенного комитета Махмуд Нуриев.

По его словам, импортные операции через "Зеленый коридор" осуществляет 491 субъект предпринимательства.

Система пропуска “Зеленый коридор”, применяемая с февраля 2019 года, предназначена для повышения экспортного потенциала нашей страны, упрощения, быстрой и прозрачной торговли.