Стали известны самые дешёвые автомобили с функциями автопилота

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes назвал самые дешёвые автомобили с функциями автопилота. Всего на американском рынке представлено 14 таких моделей стоимостью менее $30 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Проще всего купить Toyota Corolla, оснащённую адаптивным круиз-контролем, контролем полосы движения и функцией опознавания пешеходов. Её минимальная стоимость составляет $20 тыс.

Второе место занимает Honda Civic ($21,4 тыс.), третье — Kia Forte ($21,6 тыс.).

В список также попали Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota RAV4, Subaru Legacy.

Кроме того, в рейтинге есть Mazda CX-3, Subaru Impreza, Mazda CX-5, Hyundai Elantra, Honda CR-V и Toyota Prius Prime.

Ранее Nation News сообщало, что объявлены самые проблемные новые автомобили.