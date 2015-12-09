​Стали известны причины возникшей на Нобелевском проспекте пробки

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Незаконная парковка на Нобелевском проспекте, перед парком Низами (Луна парк) стала причиной пробки на дороге в направлении центра. Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

По его словам, составлен административный протокол в отношении владельцев 9-ти автомобилей, незаконно припарковавшихся на указанной территории.

"На данный момент мы находимся на территории и очищаем ее от автомобилей, ставших причиной пробки. Владельцы других автомобилей также здесь, и отводят свои автомобили с территории. Дорога постепенно освобождается", - отметил В.Асадов.

Отметим, что утром на проспекте (от кафе "Наргиля" до "Луна парка") образовалась большая пробка. Причиной стала парковка в 2-3 ряда автомобилей из-за сегодняшнего приема граждан в расположенном здесь административном здании Полка быстрого реагирования МВД.