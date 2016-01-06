​Стали известны причины пробок на проспекте Нобеля

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Стали известны причины ограничения движения транспорта на двух полосах четырехполосной дороги на проспекте Нобеля в Хатаинском районе города Баку. По полученной Report информации, в рамках проекта "Белый город" на территории прокладываются подземные линии электропередачи высокого напряжения.

По информации, после прокладки линий электропередачи будут проводиться работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Проводимые на участке протяженностью примерно 3 км работы планируется завершить в ближайшие дни.