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    ​Стали известны причины пробок на проспекте Нобеля

    Под дорогой прокладываются подземные линии электропередачи

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Стали известны причины ограничения движения транспорта на двух полосах четырехполосной дороги на проспекте Нобеля в Хатаинском районе города Баку. По полученной Report информации, в рамках проекта "Белый город" на территории прокладываются подземные линии электропередачи высокого напряжения.

    По информации, после прокладки линий электропередачи будут проводиться работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Проводимые на участке протяженностью примерно 3 км работы планируется завершить в ближайшие дни. 

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