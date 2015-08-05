​Стали известны первоначальные маршрутные линии и тарифы за проезд BakuBus - СПИСОК

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Определены первоначальные маршрутные линии пассажирских автобусов Iveco, принадлежащих ООО BakuBus.

Как сообщает Report, согласно первоначальному планированию, маршрутный автобус №1 будет курсировать по линии м/с "Короглу" - м/с "28 Мая", маршрутный автобус №2 - м/с "20 Января" - м/с "Азадлыг" - Зия Буниятов, маршрутный автобус №3 - м/с "Азадлыг" - м/с "Эльмляр Академиясы", маршрутный автобус №4 - м/с "Н.Нариманов" - м/с "Хатаи", маршрутный автобус №5 - м/с "Н.Нариманов" - 20-й участок, маршрутный автобус №6 - м/с "Азадлыг" - 20-й участок, маршрутный автобус №7 - м/с "Азадлыг" - Зия Буниятов - 20-й участок, маршрутный автобус №8 - м/с "Азадлыг" - м/с "28 Мая", маршрутный автобус №9 - м/с "Н.Нариманов" - Caspian Mall, маршрутный автобус №10 - м/с "Н.Нариманов" - круг Азнефть, маршрутный автобус №11 - м/с "Н.Нариманов" - м/с "Эльмляр Академиясы", маршрутный автобус №12 - м/с "20 Января" - 20-й участок, маршрутный автобус №13 - м/с "20 Января" - м/с "Короглу", маршрутный автобус №14 - м/с "20 Января" - м/с "Хатаи".

Заместитель директора BakuBus Вусал Керимли сообщил Report, что для движения автобусов по указанным маршрутам требуются необходимое разрешение и документы.

По его словам, на первоначальном этапе автобусы будут двигаться по этим маршрутам: "Это станет реальностью после получения необходимого разрешения и сбора документов. Запуск автобусов по новым маршрутным линиям запланирован на конец августа - начало сентября".

В.Керимли отметил, что в автобусах BakuBus оплата будет производиться исключительно по единой платежной карточной системе. Эти платежные карты могут использоваться и в метро.

Отметим, что единые платежные карты можно приобрести в терминалах BakıKart в метро. Карты будут двух видов - общие и с ограниченным сроком действия. Стоимость пластиковых карт BakıKart составляет 2 маната, тарифы за один проезд - 0,20 манатов. Баланс пополняется в терминалах, карта возврату не подлежит.

Карта с ограниченным сроком действия стоит 0,20 манатов. На нее можно загрузить плату за 1, 2, 3 и 4 проезда (1 проезд - 0,20 манатов). Баланс карты не пополняется в терминалах, срок действия - 45 дней со дня первого использования.