Стала известна причина, по которой отложили авиарейс Баку-Москва - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 13:31

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Стала известна причина, по которой был отложен запланированный на сегодня (в 10:00) авиарейс № 852 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Баку-Москва.

Как сообщает Report, причина связана с техническими неполадками в самолете Boeing, который должен был совершить рейс.

Хотя некоторое время назад представители ЗАО заявляли, что рейс будет осуществлен в 13:00, полет вновь отложили. На данный момент производится ремонт самолета.

Напомним, что рейс был запланирован из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Домодедово Москвы.