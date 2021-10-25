Стала известна дата введения в эксплуатацию Зангиланского аэропорта

Все села разрушены, город разрушен, не сохранилось ни одной деревни. Поэтому, конечно же, для размещения здесь губадлинцев, будет осуществлена большая деятельность. На первом месте здесь инфраструктурные работы. Сейчас вы увидели, что строится широкая чет

Все села разрушены, город разрушен, не сохранилось ни одной деревни. Поэтому, конечно же, для размещения здесь губадлинцев, будет осуществлена большая деятельность. На первом месте здесь инфраструктурные работы. Сейчас вы увидели, что строится широкая четырехполосная трасса. Никогда здесь не было таких дорог. Из Зангилана в Губадлы, в Лачыне тоже была узкая дорога. Сейчас мы строим четырехполосную автомагистраль из Зангилана в Губадлы, Лачын, чтобы люди могли с комфортом ездить по ней. При этом должна быть создана возможность доставлять на рынки продукцию, которая будет здесь производиться, своевременно и без потерь.

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

«Зангиланский аэропорт будет введен в эксплуатацию в следующем году. Зангилан, Губадлы фактически одна зона, расстояния здесь не очень большие. Губадлинцы будут им пользоваться. Конечно, план экономического развития Губадлинского района должен быть подготовлен отдельно, утверждены инфраструктурные проекты. Генеральный план охватит все вопросы, связанные с социальной инфраструктурой - школы, больницы и другие социальные объекты, жилые здания. В городе Губадлы будут построены жилые дома», - сказал глава государства.