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    Министр связи Ирана примет участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед

    Махмуд Ваези посетит Азербайджан 27-28 ноября

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит иранского министра в Азербайджан запланирован на 27-28 ноября.

    В ходе визита в Баку М.Ваези проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества. Затем М.Ваези отправится в Нахчыван, где запланировано его участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед.

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