Министр связи Ирана примет участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит иранского министра в Азербайджан запланирован на 27-28 ноября.

В ходе визита в Баку М.Ваези проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества. Затем М.Ваези отправится в Нахчыван, где запланировано его участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед.