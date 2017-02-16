Стала известна дата сдачи в эксплуатацию автодороги в село Джоджуг Мерджанлы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Строительство автодороги в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района начнется в скором времени и завершится в августе.

Об этом сообщил Report председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов.

"Вчера мы посетили село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района. Протяженность автодороги составит 9 км. Дорога протянется от поселка Горадиз Физулинского района до центра села Джоджуг Мерджанлы. Сроки строительства будут зависеть от погодных условий. При благоприятных условиях прокладка дороги завершится в августе", – сказал С.Мамедов.

Отметим, что 10 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение “О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги в село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района. Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района общей протяженностью девять километров, из средств, предусмотренных в разделе "Расходы госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы)" на "Строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог республики", ОАО "Азеравтойол" выделены 4,3 миллиона манатов.