Стала известна дата начала регулярных рейсов по маршруту Баку - Шарм-эль-Шейх

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стала известна дата начала регулярных рейсов между Шарм-эль-Шейхом и Баку, который будут выполнятся египетской авиакомпанией "Air Cairo".

Как сообщили Report в авиакомпании, первый рейс будет выполнен 3 июня.

Согласно информации, рейсы будут выполняться по пятницам на самолетах Airbus-320. Вылет из Баку будет осуществляться в 09:30, прибытие в Шарм-эль-Шейх будет в 11:00 по местному времени.

Обратно же самолет вылетит в 03:00 и прибудет в Баку 08:30.