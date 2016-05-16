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    Стала известна дата начала регулярных рейсов по маршруту Баку - Шарм-эль-Шейх

    Рейсы будут выполняться раз в неделю

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стала известна дата начала регулярных рейсов между Шарм-эль-Шейхом и Баку, который будут выполнятся египетской авиакомпанией "Air Cairo".

    Как сообщили Report в авиакомпании, первый рейс будет выполнен 3 июня.

    Согласно информации, рейсы будут выполняться по пятницам на самолетах Airbus-320. Вылет из Баку будет осуществляться в 09:30, прибытие в Шарм-эль-Шейх будет в 11:00 по местному времени.

    Обратно же самолет вылетит в 03:00 и прибудет в Баку 08:30.

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