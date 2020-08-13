США запретили большинство чартерных рейсов на Кубу

США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, ссылаясь на то, что доходы от поездок и туризма получают власти и спецслужбы страны.

США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, ссылаясь на то, что доходы от поездок и туризма получают власти и спецслужбы страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня я попросил министерство транспорта (США) прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США", - говорится в письменном заявлении Помпео.

"Нынешняя администрация (США) продолжит искать и сокращать прибыли, которые кубинское правительство получает от посадочных сборов, проживания в принадлежащих режиму гостиницах и других доходов от поездок", - заявил Помпео.

По его утверждению, военные и разведка Кубы владеют "подавляющим большинством" отелей и инфраструктуры страны.

"Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу", - заявил Помпео.