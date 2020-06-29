США разрешили тестовые полеты Boeing 737 MAX

В понедельник, 29 июня, пилоты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и корпорации Boeing должны начать тестовые полеты самолета 737 MAX, необходимые для получения им разрешения на возобновление полетов.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Сообщается, что FAA завершило процедуру оценки систем безопасности самолета, о чем управление сообщило в письме, направленном в воскресенье в Конгресс США.

Начало тестовых полетов может стать переломным моментом в ситуации вокруг 737 MAX — ожидается, что его полеты возобновятся до конца года.

Напомним, что эксплуатация этих самолетов была приостановлена в марте прошлого года после двух катастроф с участием 737 MAX. Впоследствии сроки его возврата к полетам неоднократно переносились — в ПО самолета нашли серьезные недостатки, Boeing исправлял их, а регуляторы проверяли эти обновления. В конце мая Boeing объявил о возобновлении производства 737 MAX, приостановленного в январе, когда возобновление его эксплуатации раз за разом откладывалось.

Хотя тестовые полеты самолета начнутся уже сейчас, FAA отмечает, что оно пока не приняло решение о возвращении 737 MAX в эксплуатацию и для этого еще необходимы некоторые проверки, которые займут несколько месяцев. Нынешнее тестирование продлится несколько дней и «будет включать широкий набор полетных маневров и действий в чрезвычайных ситуациях, что должно дать управлению возможность оценить, соответствуют ли изменения стандартам сертификации FAA».