США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирские авиаперевозки в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, запрет вступит в силу с 16 июня, но эта дата может быть изменена. Ожидается, что официально о решении американских властей будет объявлено позднее 3 июня.

Как указывают источники агентства, запрет затронет авиакомпании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Кроме того, США намерены ограничить чартерные рейсы.

Министерство транспорта США подтвердило агентству намерение ввести запрет. В Белом доме от комментариев отказались.

Агентство отмечает, что этот шаг администрация американского лидера намерена предпринять, чтобы оказать давление на Пекин и вынудить его разрешить американским авиакомпаниям совершать полеты в Китай. Так, 22 мая Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай.

В конце января Вашингтон в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса запретил въезд в страну почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. В то же время объявления о запрете на рейсы из Китая не последовало.