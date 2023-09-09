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США и ЕС намерены поддержать проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток

США и ЕС намерены поддержать проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток США и Евросоюз намерены поддержать реализацию масштабного инфраструктурного проекта - расширения транспортного коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.
Инфраструктура
9 сентября 2023 г. 13:20
США и ЕС намерены поддержать проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток

США и Евросоюз намерены поддержать реализацию масштабного инфраструктурного проекта - расширения транспортного коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

Ожидается, что о проекте будет объявлено на саммите Группы двадцати в Нью-Дели.

Ранее сообщалось о том, что США, Индия, Саудовская Аравия и несколько других государств в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией.

"[Коридор] поспособствует развитию торговли, увеличению поставок энергоресурсов", - приводит издание слова первого зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера.

По данным издания, для Вашингтона этот проект может стать "противовесом растущему влиянию Пекина в регионе". Такие партнеры США, как ОАЭ и Саудовская Аравия, "укрепляют связи с Китаем, Индией и другими азиатскими державами".

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