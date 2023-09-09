США и ЕС намерены поддержать проект транспортного коридора Индия-Ближний Восток

США и Евросоюз намерены поддержать реализацию масштабного инфраструктурного проекта - расширения транспортного коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Financial Times (FT).
Ожидается, что о проекте будет объявлено на саммите Группы двадцати в Нью-Дели.
Ранее сообщалось о том, что США, Индия, Саудовская Аравия и несколько других государств в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией.
"[Коридор] поспособствует развитию торговли, увеличению поставок энергоресурсов", - приводит издание слова первого зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера.
По данным издания, для Вашингтона этот проект может стать "противовесом растущему влиянию Пекина в регионе". Такие партнеры США, как ОАЭ и Саудовская Аравия, "укрепляют связи с Китаем, Индией и другими азиатскими державами".