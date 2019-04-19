Сроки перевозки контейнеров по Международному транскаспийскому коридору предлагается сократить

Сроки перевозки контейнеров по МТТМ предлагаются сократить

19 апреля, 2019 17:56

https://report.az/storage/news/9ea9c9b6dd5c54d5b8abf25a5a819afe/3aace011-3a12-4ca2-8ef8-fa624227361e_292.jpg 16-17 апреля в Киеве состоялось заседание международной ассоциации "Международный транскаспийский транспортный маршрут" (МТТМ). Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространили "Грузинские железные дороги". На встрече обсуждался отчет за первый квартал 2019 года. Участники рассмотрели вопросы, касающиеся сокращения сроков контейнерных перевозок, регистрации и контроля. По итогам заседания подписан протокол. Следующее общее собрание Международной ассоциации пройдет летом в столице Казахстана.

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