 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Срок обязательного применения подробных планов населенных пунктов городов и поселков продлевают еще на год

    К обязательному применению подробных планов приступят с 2018 года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане местные исполнительные власти продолжают работы, направленные на подготовку и утверждение подробных планов населенных пунктов всех городов и поселков и их определенных частей. По этой причине возникла необходимость в продлении срока обязательного применения данного подробного плана еще на один год.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте предложенных изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса градостроительства и строительства Азербайджанской Республики и соответствующем правовом регулировании".

    Согласно проекту изменений, применение требования по соответствию закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса градостроительства и строительства Азербайджанской Республики и соответствующем правовом регулировании" градостроительным документам строительных проектов предусмотрено спустя 5 лет после вступления в силу Кодекса градостроительства и строительства 1 января 2013 года. Ранее данный срок составлял 4 года.

    Другими словами, к обязательному применению подробных планов населенных пунктов городов и поселков и их определенных частей приступят с 1 января 2018 года.

    Проект обсудят на заключительном пленарном заседании Милли Меджлиса 30 декабря.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi