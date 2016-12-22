Срок обязательного применения подробных планов населенных пунктов городов и поселков продлевают еще на год

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане местные исполнительные власти продолжают работы, направленные на подготовку и утверждение подробных планов населенных пунктов всех городов и поселков и их определенных частей. По этой причине возникла необходимость в продлении срока обязательного применения данного подробного плана еще на один год.

Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте предложенных изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса градостроительства и строительства Азербайджанской Республики и соответствующем правовом регулировании".

Согласно проекту изменений, применение требования по соответствию закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса градостроительства и строительства Азербайджанской Республики и соответствующем правовом регулировании" градостроительным документам строительных проектов предусмотрено спустя 5 лет после вступления в силу Кодекса градостроительства и строительства 1 января 2013 года. Ранее данный срок составлял 4 года.

Другими словами, к обязательному применению подробных планов населенных пунктов городов и поселков и их определенных частей приступят с 1 января 2018 года.

Проект обсудят на заключительном пленарном заседании Милли Меджлиса 30 декабря.