Средний коридор становится приоритетом для Китая, ЕС и США на фоне глобальных рисков

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) вновь акцентирует важность Азербайджана как ключевого звена в евразийской логистике.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) вновь акцентирует важность Азербайджана как ключевого звена в евразийской логистике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аналитический доклад, подготовленный в рамках проекта Министерства транспорта Узбекистана.

Согласно документу, роль Азербайджана определяется наличием современной транспортной инфраструктуры, в том числе морских портов на побережье Каспийского моря, а также устойчивыми связями с Грузией и Турцией - важнейшими участниками Среднего коридора.

Особое внимание авторы уделяют тандему Азербайджан-Турция, поскольку эти страны традиционно выступают скоординировано в геополитических и геоэкономических проектах. Этот союз вызывает интерес у Запада, стремящегося укрепить связи с Центральной Азией на фоне ограничений, вызванных санкциями против России и Ирана.

Отмечается, что с момента обретения независимости Азербайджан последовательно реализует политику развития транспортного сектора, ставя перед собой цель превратиться в международный хаб. В этом контексте как Средний коридор, так и маршрут "Север-Юг" имеют для страны стратегическое значение.

"Азербайджан рассматривает ТМТМ не только как элемент инфраструктурного развития, но и как часть “экономики будущего”, а также канал для экспорта отечественной продукции. Примером является отправка в ноябре 2024 года грузов по железнодорожному маршруту Баку-Сиань", - отмечается в докладе.

Средний коридор рассматривается и как геополитический инструмент для Казахстана. Он способствует интеграции страны в глобальные цепочки поставок, укрепляет связи с ЕС и Турцией, а также повышает ее роль в инициативе "Один пояс, один путь". Расширение маршрута дает Астане возможность диверсифицировать внешнеэкономические связи и активизировать сотрудничество с тюркским миром, странами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Модернизация инфраструктуры в рамках ТМТМ способствует укреплению внутрирегиональных связей и улучшает транспортную связанность стран Центральной Азии, отмечают авторы.

В докладе также подчеркивается, что как США, так и ЕС рассматривают развитие Среднего коридора как элемент стратегии по снижению зависимости от традиционных маршрутов через Россию. Китай, в свою очередь, заинтересован в ТМТМ как в альтернативном и более устойчивом направлении транзита на фоне геополитических рисков, связанных с конфликтом в Украине.

"В условиях глобальной турбулентности Средний коридор представляет собой более безопасный и выгодный маршрут - как для Пекина в рамках инициативы “Один пояс, один путь”, так и для Москвы. Партнерство между Китаем и Россией может способствовать дальнейшему развитию евразийской транспортной архитектуры, включая ее модернизацию и усиление интеграции региона", - говорится в документе.

Отдельное внимание уделено интересам Таджикистана, который рассматривает ТМТМ как возможность выйти на европейские рынки с экспортом драгоценных металлов, текстиля и стройматериалов. Авторы отмечают, что в условиях наращивания активности вокруг Среднего коридора Душанбе повысил уровень сотрудничества с Баку до стратегического партнерства.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.