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Среди сегодняшних посетителей Шуши шестеро - жители города

Среди сегодняшних посетителей Шуши шестеро - жители города Среди пассажиров, осуществляемых с сегодняшнего дня регулярных автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку, шестеро - жители культурной столицы Азербайджана.
Инфраструктура
24 января 2022 г. 14:19
Среди сегодняшних посетителей Шуши шестеро - жители города

Среди пассажиров, осуществляемых с сегодняшнего дня регулярных автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку, шестеро - жители культурной столицы Азербайджана.

Как передает Report, всех посетителей в городе встретил спецпредставитель президента по Шуше Айдын Керимов.

Он выразил признательность главе государства за своевременную организацию этого визита на высоком уровне. Затем он порекомендовал участникам визита не выходить за рамки установленного маршрута.

"Если вы хотите посетить родные места, можете без стеснений обратиться к нашим сотрудникам или полицейским", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Şuşaya səfər edənlər arasında şəhərin 6 sakini var

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