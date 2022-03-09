Спрос на компримированный природный газ и электродвигатели для автобусов вступит в силу в 2025 году

Спрос на компримированный природный газ и электродвигатели для автобусов вступит в силу в 2025 году

К 2025 году автобусы должны быть оснащены двигателем, работающим на компримированном природном газе, или электродвигателем в соответствии с действующими экологическими стандартами для соответствующих транспортных средств.

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К 2025 году автобусы должны быть оснащены двигателем, работающим на компримированном природном газе, или электродвигателем в соответствии с действующими экологическими стандартами для соответствующих транспортных средств. Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов. Так, в соответствующем пункте требований к автобусам и такси, используемым на пассажирских перевозках в городе Баку, их водителям, перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, транспортно-обменным пунктам, автобусным остановкам и стояночным местам для такси "2022" в соответствующем пункте заменили на "2025". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook