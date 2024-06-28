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Спецпредставитель: В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей

Спецпредставитель: В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей, среди которых и физические, и юридические лица.
Инфраструктура
28 июня 2024 г. 13:27
Спецпредставитель: В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей

В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей, среди которых и физические, и юридические лица.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе".

Он отметил, что в Шуше в рамках государственно-частного партнерства на улице "Карабах" быстрыми темпами продолжается строительство 10 зданий, фундамент которых был заложен президентом Ильхамом Алиевым.

"8 из этих зданий строятся частными инвесторами, а 2 - Управлением государственного заповедника города Шуша. Отмечу, что на этот инвестиционный проект не тратятся государственные средства", - сказал Керимов.

По словам Керимова, до конца года в этих зданиях планируется наладить работу гостиниц, объектов общепита и торговых точек.

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Версия на английском языке Special rep: Conditions created for about 20 entrepreneurs in Shusha
Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: “Bu günədək Şuşada 20-yə yaxın sahibkar üçün şərait yaradılıb”

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