Спецпредставитель: В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей

В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей, среди которых и физические, и юридические лица.

В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей, среди которых и физические, и юридические лица.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе".

Он отметил, что в Шуше в рамках государственно-частного партнерства на улице "Карабах" быстрыми темпами продолжается строительство 10 зданий, фундамент которых был заложен президентом Ильхамом Алиевым.

"8 из этих зданий строятся частными инвесторами, а 2 - Управлением государственного заповедника города Шуша. Отмечу, что на этот инвестиционный проект не тратятся государственные средства", - сказал Керимов.

По словам Керимова, до конца года в этих зданиях планируется наладить работу гостиниц, объектов общепита и торговых точек.