Спецпредставитель президента о восстановительных работах в Карабахском экономическом районе

В настоящее время на территории Карабахского экономического района реализуется 10 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 513 км.

В настоящее время на территории Карабахского экономического района реализуется 10 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 513 км.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов во время выступления на научно-практической конференции в Шамахы на тему "Инвестиционная привлекательность освобожденных территорий".

По его словам, в указанном регионе также реализуются два железнодорожных проекта протяженностью 157,5 км - Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд: "Также были построены аэропорты в Зангилане и Физули. Это действительно чудо, что за 8 месяцев были очищены сильно загрязненные минами территории и построены аэропорты, соответствующие международным стандартам".

Гусейнов отметил, что в Суговушане полностью восстановлены и функционируют две гидроэлектростанции: "В Карабахском экономическом районе построено 7 подстанций мощностью 35 и 110 кВт".